'놀토' 입짧은 햇님, "김대명이 이상형...꼭 드셨으면 좋겠다"

[아시아경제 강혜수 기자] 5일 오후 방송된 '놀라운 토요일-도레미마켓'에서 입짧은햇님이 김대명이 이상형임을 고백했다.

이날 '놀라운 토요일-도레미마켓'에는 영화 '돌멩이'(감독 김정식)에 함께 출연한 배우 김의성과 김대명이 게스트로 출연했다. 붐은 김의성을 "국민 빌런"이라고 소개하면서 "영화와 달린 오늘은 좀 부드러운 모습을 보여주실 것 같다"고 했다. 이에 김의성은 "한 번도 부드럽지 않았던 적이 없었다"고 능청스럽게 답했다.

반면 김대명은 붐의 소개가 끝난 후 잔뜩 긴장한 모습으로 뻣뻣하게 인사하며 "감사합니다!"라고 마무리해 패널들에게 웃음을 안겼다.

붐은 김의성이 영화 '돌멩이'에서 착한 역할을 맡아 화제를 모으고 있다고 언급했다. 그러자 김의성은 "내가 '돌멩이'라는 제목의 영화에 출연한다니까 밤마다 돌멩이로 사람을 찍고 다니는 거 아니냐는 말을 들었다"고 털어놨다.

또한 이날 김의성은 자신을 '신입 아미'라고 밝혔다. 김의성은 "공식 아미는 아니지만 요즘 유튜브를 많이 보다가 BTS에 빠졌다"고 고백해 시선을 끌었다. 김의성은 "하루에 5시간 씩 볼때도 있다"며 팬심을 드러냈다.

특히 이날 입짧은햇님은 김대명을 보고 안절부절하는 모습으로 패널들의 궁금증을 자아냈다. 그때 먼저 김대명이 "유튜브에서 다 봤다"고 아는 척을 했고, 그제서야 입짧은햇님이 "너무 좋아합니다"라고 고백했다. 이에 김대명도 "저도"라며 같이 팬임을 자처하고, 이를 본 패널들은 "둘이 뭐하냐"며 즐거워했다.

그때 옆에서 문세윤이 입짧은햇님을 가리키며 "김대명씨가 이상형이다"고 밝혔고, 입짧은햇님은 김대명에게 "꼭 드셨으면 좋겠다"고 말했다. 이에 붐은 "햇님씨가 먹을 걸 준다는 건 다 준다는 얘기다"며 놀랬고, 혜리 역시 "진짜 이런 일은 처음이다"라며 놀랬다.

tvN 예능프로그램 '놀라운 토요일-도레미마켓'은 매주 토요일 오후 7시 40분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr