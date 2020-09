'놀면 뭐하니' 이상민 "히트곡은 다툼 없이 안나온다"...유재석 감탄

[아시아경제 강혜수 기자] 5일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서 이상민이 유재석에게 제작자의 노하우를 전수했다.

이날 유재석(=지미유)은 이상민과 잠시 회동을 가졌다. 유재석은 이상민이 올린 싹쓰리 음반 증정 감사 인증샷을 언급하면서 쌍화차를 권유했다.

쌍화차를 한 모금 마신 이상민은, "참 어려운 일 했다. 환불원정대의 그들을 모았다는 것만으로 이미 끝난 거다"고 평했다. 만나자마자 덕담을 쏟아내는 이상민에게, 유재석은 "안자마자 던지는 화두 자체가 역시 선수시구만"이라며 반색했다.

이어 "업계에 있는 분이라 역시 통하는 게 있다. 웬만한 분들 얘기는 내가 잘 안듣는다. 나도 굉장히 바쁜데 이대표가 업계를 들었다 놨다하는 분이니까 오늘 조언을 듣고자 시간을 낸거다"고 밝혔다.

그러자 이상민은 "오늘 유대표에게 하는 얘기는 정말 귀담아 들어라. 제작자의 가장 큰 기술은 관계의 도모다. 네 명 사이에서 작은 불씨라도 만들면 안되는 관계를 계속해서 도모하는 기술이 필요하다"고 조언했다.

또한 "그룹이 쉽게 마음을 꺼내서 속마음을 얘기하지 않는다. 계속 가슴 속에 쌓아둔다. 그러다 사소한 걸로 결국엔 해체한다. 그리고 "다툼 속에서 나오는 게 작품이다. 히트곡은 다툼 없이 안나온다"고 말해 유재석의 감탄을 샀다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

