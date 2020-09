'음중' 방탄소년단 '다이너마이트' 출연없이 2주 연속 1위...CLC-러블리즈 컴백

[아시아경제 강혜수 기자] 5일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 방탄소년단이 '다이너마이트(Dynamite)'로 방송출연없이 1위에 올랐다.

이날 방탄소년단의 '다이너마이트(Dynamite)'가 제시의 '눈누난나', 싹쓰리의 '다시 여기 바닷가'를 꺾고 1위로 등극했다. 방탄소년단은 오직 영어가사로만 된 곡으로 2주 연속 1위 자리를 수성했다.

또한 걸그룹 CLC와 러블리즈는 각각 신곡 'HELICOPTER'와 'Obliviate'로 컴백 무대를 펼쳤다. A.C.E.(에이스)도 '도깨비(Favorite Boys)로 컴백를 선보였다.

DAY6는 데뷔 5년 만의 첫 유닛 DAY6(End Of Day'로 무대에 올라 '파도가 끝나는 곳까지'를 공개했다. 멤버는 영케이, 원필, 도운으로 구성됐다.

그외 러블리즈, 이은상(feat. 박우진 of AB6IX), ITZY, 온앤오프, 드림캐쳐, KARD, 에이티즈, 김장훈, 원어스, 체리블렛, 동키즈, 오리원오브, MCND, 크래비티, 루나솔라 등이 출연했다.

MBC 음악프로그램 '쇼! 음악중심'은 매주 토요일 오후 3시 40분에 방송된다.

