부산 확진자 4명 추가 … ‘샤이나 오피스텔발(發)’ 누적 19명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 5일 부산에 코로나19 확진자가 모두 4명(부산324~327번) 추가로 발생했다.

이날까지 부산 연제구 샤이나 오피스텔 관련 확진자는 대구와 경남지역 확진까지 포함해 사흘 동안 모두 19명으로 늘어 감염병 확산의 새로운 뇌관으로 떠 올랐다.

5일 부산시에 따르면 이날 오전 발생한 324번과 325번 환자는 각각 지난달 28일과 27일 샤이나 오피스텔을 방문했다. 이로써 이 오피스텔 발(發) 확진자가 19명으로 누적됐다.

시는 오피스텔 이용자 총 35명의 명단을 추가로 확보해 이날까지 32명에 대한 검사를 마쳤다.

이날 오후 양성 판정을 받은 326번 확진자는 부산 사하구 해동고 교직원으로 325번과 가족 관계인 것으로 파악됐다. 이에 따라 해동고교 학생과 교직원에 대한 검사가 진행 중이다.

보건당국 관계자는 “해동고가 개학한 지난달 24일부터 이번 달 4일까지 326번 환자가 수업했던 학생과 교직원을 대상으로 전수검사에 들어갔다”고 밝혔다.

학생과 교직원은 자가격리 중이며, 보건당국은 역학 조사를 실시하고 있다.

이날 마지막으로 확진된 부산327번은 317번 확진자와 같은 대학 기숙사를 사용한 것으로 확인됐다.

이날까지 부산에는 검역소 이송 환자 6명을 포함해 모두 91명이 격리치료를 받고 있으며 2945명이 자가격리 중이다. 전날 의심환자 검사 건수는 모두 640건이었다.

