코로나 완치자, 제주 '헌혈의집'에서도 혈장 공여 가능

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 완치자는 앞으로 충청·경상·전라도 지역은 물론 제주도에서도 혈장 치료제 개발에 필요한 혈장 공여를 할 수 있게 된다.

중앙방역대책본부(방대본)는 "이달 7일부터 충청권·경상권·전라권·제주 지역의 헌혈의집 25곳에서 코로나19 혈장 치료제 개발을 위한 혈장을 공여할 수 있다"고 5일 밝혔다.

혈장 치료제는 코로나19에 감염됐다가 완치된 환자의 혈액 속에 포함된 항체 및 면역글로블린을 농축해 제제화한 것이다. 가급적 많은 양의 혈장을 확보하는 게 치료제 개발에 도움이 된다.

방대본에 따르면 이날까지 혈장 공여 의사를 밝힌 완치자는 총 2634명으로, 이 중 1936명이 완료했다. 혈장 공여는 만 18세 이상 65세 미만 완치자 가운데 격리해제 후 14일 이상 지난 경우에만 가능하다.

다만 지금까지는 의료기관 4곳에서만 혈장 공여를 할 수 있어 접근성이 떨어진다는 지적이 있었다. 이에 방역당국은 지난달 24일부터는 수도권 및 강원지역의 헌혈의집 21곳에서 혈장 공여를 할 수 있도록 했고, 25곳을 더 늘렸다.

충청권의 경우 충주센터, 충북대센터, 천안시청센터, 대전복합터미널센터, 공주대센터 등 5곳의 헌혈의집을 이용하면 된다.

경상권은 대구대센터, 경북대북문센터, 대구보건대센터, 동성로광장센터, 동성로센터, 중앙로센터, 2.28기념중앙공원센터, 포항센터, 구미센터, 안동센터, 덕천센터, 서면로센터, 해운대센터, 울산혈액원, 진주센터, 창원센터, 김해센터 등 17곳이다.

전라권에서는 덕진센터, 광주터미널센터 등 2곳을 이용할 수 있고, 제주에서는 한라센터를 방문하면 된다.

