[포토] ‘위험해요’ 창원터널 입구 쓰러진 나무

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 제10호 태풍 ‘하이선’이 북상하고 있는 가운데 사고 다발 터널로 알려진 창원 터널 입구에 지난 3일 태풍 ‘마이삭’의 영향으로 쓰러진 나무가 이틀간 방치되고 있어 이곳을 오가는 운전자들이 불안에 떨고 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr