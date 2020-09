리오넬 메시, 바르셀로나 남기로…"구단과 법정까지 가기 싫었다"

메시, 골닷컴과 인터뷰

잉글랜드 진출 희망했었다고 소개

[아시아경제 나주석 기자] 리오넬 메시가 스페인 프로축구 FC바르셀로나에 남기로 했다.

메시는 4일(현지시간) 축구 전문 매체 골닷컴과 인터뷰에서 "내가 사랑하는 클럽과 법적 분쟁을 벌이고 싶지 않다"며 "남겠다"고 밝혔다.

앞서 메시는 지난달 26일 구단에 이적 요청을 했다. 메시는 계약서를 통해 시즌 종료 시점인 올해 6월10일까지 계약을 일방 해지할 수 있다는 조항에 따라 이적을 요청했다. 하지만 바르셀로나는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 올해 시즌으 늦게 끝나버려 일방 해지할 수 있는 유효 시간이 지났다는 입장이다. 따라서 메시를 영입하려면 해당 구단은 바이아웃 금액 7억유로(약 9863억원)를 지급해야 한다는 것이다.

메시는 계약서상의 시즌 종료라는 점에 의미를 둬 계약 해지가 가능하다고 보았지만 바르셀로나는 6월 10일이 지났으니 일방 해지는 불가능하다는 입장이다.

양측은 이 문제를 두고 절충을 벌였지만, 합의점을 찾지 못했다. 메시는 "구단은 항상 내게 시즌이 끝나면 거취를 결정할 수 있다고 말했다"면서 "구단은 내가 6월 10일 이전에 이적 의사를 밝히지 않았다는 점을 지적한다. 당시는 코로나19 영향으로 시즌이 진행중이었다"고 항변했다..

다만 메시는 "소송을 통해 해결하는 방법이 있지만, 바르셀로나는 나에게 모든 걸 줬고, 나 역시 그랬다"며 "구단과 법정까지 갈 생각은 없다"고 밝혔다.

이외에도 메시는 이적을 원했던 이유와 관련해 챔피언스리그 8강전에서 바이에른 뮌헨(독일)에 2-8로 졌기 때문은 아니라고 설명했다. 그는 "가장 수준이 높은 무대에서 경쟁하고 타이틀을 얻고 싶었다"며 " 잉글랜드 리그에서 경쟁하고 싶었다"고 말했다.

