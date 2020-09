[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 3명 추가돼 누적 확진자가 408명이 됐다.

4일 광주광역시에 따르면 이날 오후 북구 성림침례교회 관련 1명, 감염경로가 불분명한 2명이 확진 판정을 받아 광주 406~408번으로 분류됐다.

406번 확진자는 북구 각화동에 거주하는 60대 여성으로 성림침례교회 관련으로 확인됐다. 자가격리 중 증상이 발현돼 검사를 실시, 확진 판정을 받아 추가 접촉자는 없을 것으로 예상된다.

407·408번은 북구 두암동·양산동에 거주하는 60대 여성들로 감염경로를 파악 중이다.

광주시와 방역당국은 깜깜이 확진자가 꾸준히 발생하고 있어 마스크 착용, 손소독제 사용 등 개인 방역수칙 준수를 당부했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr