기억력 감퇴·부정맥…해외 코로나19 후유증 사례보니

[아시아경제 김흥순 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에서 회복한 확진 환자 가운데 호흡기계와 심혈관계, 신경정신계 등의 다양한 후유증이 전 세계에서 보고된 것으로 나타났다.

정은경 중앙방역대책본부장은 4일 코로나19 국내 발생 상황 관련 정례브리핑에서 회복된 확진자들의 후유증과 관련한 해외 사례를 소개하며 주의를 당부했다.

그는 "현재까지 많은 수의 환자를 경험했던 유럽이나 미주지역 등에서 코로나19 합병증 내지는 후유증에 대한 보고가 있는 상황"이라며 "특히 호흡기계와 관련해 중증을 앓았던 환자들은 폐 섬유화가 진행되는 것도 보고된 바가 있다"고 말했다. 또 "심혈관계와 관련해서도 심장 근육의 염증이라거나 심기능 저하, 부정맥과 같은 후유증도 보고되는 상황"이라고 말했다.

정 본부장은 "신경정신계 쪽에서도 인지력의 감소, 기억력 감퇴 또는 여러 가지 신경 근육계의 기능부전 같은 것도 제한적으로 보고가 되고 있다"고 소개했다. 그러면서 "특히 심약적인 후유증에 대한 보고도 많다"며 "장기간의 사회적 거리두기로 인한 고립 또는 격리 입원 등을 통해서 정신건강에도 상당한 부정적인 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다"고 덧붙였다.

국내에서도 완치된 일부 젊은 층에서 후유증을 호소하는 사례가 있었다. 방역당국은 현재 민간전문가들과 합동으로 격리해제·퇴원 환자들에 대한 추적조사를 연구사업으로 진행하고 있다. 정 본부장은 "우울증이나 재난 후 겪는 스트레스 장애 같은 부분도 보고되고 있어서 이 부분에 대해서도 지속해서 조사하겠다"며 "젊은 층에서도 이런 부분들이 보고되기 때문에 후유증이나 합병증에 대해 면밀하게 모니터링하고 조사하겠다"고 덧붙였다.

