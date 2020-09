하태경 "추미애 보좌관 전화 진술, 검찰서 누락…윤석열이 즉각 규명해야"

"이번 수사는 휴가 특혜 과정서 외압 있었는지 밝히는 게 핵심"

秋, 아들 군 휴가 특혜 의혹 대해 "그런 사실 없다" 일축

[아시아경제 임주형 기자] 하태경 국민의힘 의원이 추미애 법무부 장관 아들의 군 복무 당시 휴가 특혜 의혹에 대해 "윤석열 검찰총장이 추 장관 보좌관 전화 진술 은폐 관여 여부를 즉각 규명해야 한다"고 촉구했다.

하 의원은 4일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "추 장관 아들 휴가특혜 의혹을 조사하는 서울동부지검이 추 장관 보좌관이 해당 군부대에 전화를 걸었다는 진술을 조서에서 누락시켰다고 한다"며 이같이 밝혔다.

이어 "이번 수사는 아들의 휴가 특혜 과정에 외압이 있었는지, 누가 외압을 가했는지 밝히는 게 핵심"이라며 "그런데 가장 중요한 핵심 진술이 조서에서 빠진 것이다. 하나마나한 수사, 앙꼬없는 찐빵이 됐다"고 지적했다.

그러면서 "윤 총장은 추 장관이 이런 은폐에 관여했는지 즉각 규명해야 한다"며 "추 장관이 이런 은폐 사실을 알고도 국회에 출석해 보좌관의 전화통화 사실조차 뻔뻔하게 잡아뗐다"고 주장했다.

앞서 추 장관 아들 서 씨는 추 장관이 더불어민주당 대표였던 지난 2016년 11월부터 2018년 8월까지 21개월간 카투사로 복무하던 중 총 58일(연가 28일·특별휴가 11일·병가 19일)간 휴가를 다녀왔다.

카투사는 총 28일의 연가를 쓸 수 있으며 특별휴가나 병가는 부대 지휘관 재량에 따라 결정된다. 그러나 서 씨의 군 휴가자 명단 자료에 서 씨의 병가 기록이 남아 있지 않아 특혜를 받은 게 아니냐는 의혹이 제기됐다.

지난달 31일에는 추 장관 보좌관이 서 씨가 근무했던 부대에 전화를 걸어 서 씨의 휴가를 연장해 달라고 요청했다는 의혹이 불거졌다.

이날 신원식 국민의당(당시 미래통합당) 의원이 공개한 자료에 따르면, 서 씨 현역 시절 부대 관계자인 A 씨는 최근 휴가 미복귀 의혹 사건 참고인으로 출석해 검찰 조사를 받은 자리에서 "2017년 6월21일 부대 단결 행사 중 '추미애 의원 보좌관'이라는 사람이 전화를 걸어왔다"며 "당시 그 보좌관은 '추 장관 아들의 휴가가 곧 종료되는데 통원과 입원이 아닌 집에서 쉬면서 회복할 수 있게 병가 처리해줄 수 있느냐'고 했다"고 진술했다.

보좌관의 요청에 A 씨는 "규정상 집에서 쉬는 것은 안 된다"고 답한 뒤 상관 B에게 이같은 내용을 보고했고, B 씨는 다시 A 씨에게 "병가 처리는 어려우니 '개인연가'로 처리하라"고 지시한 것으로 전해졌다.

또 신 의원은 지난 2일 기자회견을 열고 서 씨가 복무한 부대 지원장교 C 대위의 육성 녹음파일을 공개하기도 했다. 이 파일에 따르면 A 씨는 지난달 30일 신 의원 측과 통화에서 "추 의원 보좌관으로부터 서 일병 병가가 연장되는지 문의하는 전화가 왔다"고 말했다.

이에 대해 신 의원은 "'보좌관이 전화를 한 사실이 없다'고 한 추 장관과 서울동부지검 해명은 손바닥으로 하늘을 가리겠다는 대국민 거짓말일 가능성이 농후하다"며 "서 씨가 21개월 군복무 중 58일간 휴가를 다녀왔고, 이 중 23일의 이례적 장기간 휴가를 가는 혜택을 누렸다"고 지적했다.

이어 "군 생활을 40년 한 저로서도 금시초문의 엽기적 '황제 휴가 농단'이자 '탈영 의혹 사건'이다"라고 주장했다.

국민의힘은 추 장관 아들 서 씨와 추 장관 보좌관, 부대 관계자 등 총 5명을 군형법 등 위반 혐의로 대검찰청에 고발하겠다고 밝혔다.

한편 추 장관은 지난 1일 서 씨 휴가 특혜 관련 의혹에 대해 "그런 사실이 있지 않다"고 일축한 바 있다.

이날 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 참석한 자리에서 박형수 국민의힘 의원이 '추 장관 보좌관이라고 밝힌 인물이 서 씨의 휴가를 전화로 요청했다는 보도가 있다'고 질의하자, 추 장관은 "(아들 군 휴가 특혜 의혹에 대해) 뭐라 언급하면 수사에 영향을 미치는 것이고, 질의하는 의원이 말하는 것도 수사 분위기에 영향을 미칠 수 있다"고 이같이 답했다.

그러면서 "수사하면 명명백백 밝혀질 것"이라고 덧붙였다.

'당시 보좌관을 통해 이같은 지시를 내렸나'라는 박 의원 질의에는 "보좌관이 그런 사적인 일에 지시를 받고 하겠나"라고 반문했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr