"코로나19 이후 금융사 부실 가능성에 대비해야"

송준형 외대 교수 "코로나19 이후 금융시장 유동성에 금융사 부실 우려"

예보 '금융리스크리뷰' 보고서

[아시아경제 김민영 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 금융시장 유동성이 매우 높아지면서 향후 금융사의 부실이 발생할 수 있다는 분석이 나왔다.

송준혁 한국외대 경제학과 교수는 4일 예금보험공사가 발간한 계간지 '금융리스크리뷰' 여름호에 게재한 '코로나 이후의 거시경제 환경과 예금보험제도' 보고서에서 "코로나19 위기 극복 과정에서 유동성 팽창이 경제 전반의 레버리지 효과를 확대하고 구조조정을 늦춰 경제 내 비효율성을 누적시킬 수 있다"고 전망했다.

레버리지 효과는 지렛대를 이용하면 실제 힘보다 더 무거운 물건을 일으킬 수 있는 것을 비유한 말이다. 최근의 저금리 상황에서는 싼 대출과 유동성의 힘을 이용해 자산의 실제 가치 변동보다 더 큰 투자수익률을 볼 수 있는 현상을 말한다.

송 교수는 "코로나19 이후 금융시장 정상화 과정에서 금리 인상에 따라 레버리지 효과가 사라지고 금융회사의 동시다발적 부실이 발생할 가능성을 고려해 선제적 대비책을 마련해야 한다"고 강조했다. 이어 "거시적 팽창 정책은 경제 전반에 부양 효과를 가져오지만, 이후 정상화를위한 금리 인상은 부문별로 비대칭적인 조정을 가져올 수 있다"며 "보다 개별적이고대상이 명확한 정책 수단이 동원돼야 한다"고 했다.

그는 또 "코로나19 이후 시대에는 예금보험기금의 비상자금 조달 체계를 마련하고, 예금보호 대상 범위를 재조정하고, 최소비용 검증 모형을 개선하는 등 제도 개선을 고려해야 한다"고 밝혔다.

한편 예보는 이번 여름호에서 최근 국내외 금융환경 변화 등을 반영해 ‘코로나19 이후의 거시경제 환경과 예금보험제도’, ‘빅테크 기업의 금융업 진출 현황 및 시사점’ 등 총 6편의 원고를 수록했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr