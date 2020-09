CJ제일제당, '집밥족' 위한 ‘백설 고소함 가득 참기름’ 선물세트 출시

[아시아경제 이선애 기자] CJ제일제당이 다가오는 추석 명절을 앞두고 맛 품질과 실용성을 높인 '백설 고소함 가득 참기름' 선물세트를 출시했다고 4일 밝혔다.

이 선물세트는 최근 '집밥족' 증가세 속에서 요리소재 수요가 늘어나는 추세를 반영해 기획된 제품이다. 최근 맛 품질을 한층 업그레이드 해 선보여 좋은 반응을 얻고 있는 ‘백설 고소함 가득 참기름’으로 구성했다. 대표제품은 두 가지 종류로 세트 1호(캔 형태 430ml*3EA)는 3만1800원, 세트2호(캔 형태 430ml*1EA, 병입유 300ml*2EA)는 2만5800원이다.

'백설 고소함 가득 참기름'은 참기름 본연의 속성인 ‘고소함’을 더욱 강화하기 위해 저온 압착 공법을 활용해 참기름 특유의 쓴맛과 탄맛은 줄이고 참깨 본연의 고소함을 살린 제품이다. 무침, 볶음, 조림 등 여러 조리법은 물론 다양한 음식에 활용할 수 있어 요리소재로 꾸준한 인기를 끌고 있다.

최근 언택트 트렌드를 반영해 백설 참기름 선물세트의 온라인 판매 채널을 확대하고 소비자 프로모션도 진행한다. 이달 20일까지 온라인에서 '저온압착이 찾은 #찐고소함 백설 고소함 가득 참기름이 찐이다!' 이벤트를 펼친다. '백설 고소함 가득 참기름'의 이색 레시피 동영상 감상 후 도전하고 싶은 레시피 영상에 투표하거나 퀴즈 정답을 맞추는 방식으로 참여할 수 있다. 추첨을 통해 '백설 고소함 가득 참기름' 친환경 프리미엄 선물세트 한정판, 무선청소기, 토스터기 등 선물을 증정한다.

CJ제일제당은 이번 추석에 ‘백설 고소함 가득 참기름’의 인지도를 높여 참기름 선물세트 시장 1위 지위를 더욱 강화한다는 방침이다. 백설 참기름은 최근 3년간 참기름 선물세트 시장에서 점유율 64% 이상으로 압도적 1위로 소비자 사랑과 신뢰를 받고 있다. CJ제일제당 관계자는 “맛 품질을 한층 높인 ‘백설 고소함 가득 참기름’ 선물세트가 '집밥족' 등 소비자들에게 요리에 즐거움과 편의를 더해주는 추석 선물이 되길 바란다"고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr