한전 직원 4명 태양광발전소 몰래 운영하다 적발

감사원 감사서 덜미…한전에 전기 팔아 9억원 수익도

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,050 전일대비 100 등락률 -0.47% 거래량 3,537,985 전일가 21,150 2020.09.03 15:30 장마감 관련기사 한전, 연말부터 공정거래 자율준수 프로그램 운영한전 "태풍 '마이삭' 정전 송전 복구율 64.5%"염전태양광 기술개발…"향후 원전 4기 맞먹는 부지 확보 효과" close 직원들이 회사 몰래 가족 명의로 태양광발전소를 세우고 운영하다 감사원에 덜미를 잡혔다.

감사원은 3일 지난해 11월에서 올 2월까지의 한전의 운영 실태를 조사한 내용을 담은 '한국전력 기관운영감사 보고서'를 발표했다.

보고서에 따르면 한전 직원 A씨 등 4명은 회사 허가 없이 각자 자신들이 최대주주인 법인을 세워 태양광발전소를 운영했다.

이들은 각각 아들과 누나, 배우자, 부친을 명목상 사장으로 내세웠다. 많게는 한 사람이 발전소 4곳을 운영했다.

본인 명의로 회사를 세웠다가 덜미를 잡힐까봐 우려한 것이다.

네 사람은 각자 생산한 전기를 한전에 판매해 총 9억여원의 수익을 올렸다.

감사원은 한전에 임직원들이 허가 없이 자기 사업을 하지 못하도록 관리·감독을 철저히 하고 A씨 등을 조사해 필요한 조치를 하라고 통보했다.

이외에도 감사원은 한전이 고객 요청으로 배전선로 공사를 할 경우 해당 고객에 부과하는 표준시설 부담금 단가를 올려야 하는데 오히려 낮춰 재무 부담을 가중시키고 있다고 지적했다.

감사원은 한전에 단가 재산정 기준을 마련하라고 통보했다.

금융감독원 전자공시시스템에 한전이 제출한 지난 3월12일 정정공시에 따르면 한전은 지난해 1조2765억원의 적자를 기록했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr