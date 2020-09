[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재정 경기도교육감이 전국교직원노동조합(전교조)의 법외노조 통보가 위법이라는 대법원 판결에 대해 "환영한다"고 밝혔다.

이 교육감은 3일 논평을 통해 "(이번 판결로 인해)전교조의 법적 지위가 빠른 시간 안에 정상화될 것을 기대한다"며 "전교조는 참교육을 통해 한국교육에 새로운 길을 만들어 왔다"고 평가했다.

이어 "지금까지 교육개혁과 학교민주주의, 교권 확립, 학생 인권을 위해 활동해 왔다"며 "이제 전교조가 교육자치는 물론 교육발전을 위해 더 크게 활약하고 기여할 수 있는 기회를 갖게 됐다"고 덧붙였다.

