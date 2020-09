[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 3일 오전 여의도 파크원 현대백화점 건설 현장을 찾아 공사진행 현황을 확인, 건축주 등 건설 관계자들과 함께 공공성 강화 방안에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

채 구청장은 이날 파크원 66층 타워동과 현대백화점 내 스카이가든 공간을 둘러보며, 파크원의 안전한 건설 완료와 함께 문화도시 영등포를 만들기 위한 지속적인 소통과 상호협력을 약속했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr