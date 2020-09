[아시아경제 김흥순 기자] 비발디파크는 오는 9일부터 2020~2021시즌 스키 특가 시즌권을 판매한다고 3일 밝혔다.

특가 시즌권은 공식 홈페이지와 소셜커머스, 오픈 마켓에서 구매할 수 있다. 정규시즌 전기간 리프트 이용이 가능한 대인권이 32만원, 소인권 28만원이다. 올해 처음 선보이는 스키와 오션월드(1일 1회)를 동시에 즐길 수 있는 플러스패스권은 대·소인 구분 없이 42만원에 판매될 예정이다.

시즌권 구매 시 비발디파크 주중 객실 우대권과 부대시설, 식음시설 할인권 등을 제공한다. 소셜커머스와 오픈 마켓에서는 6일까지 시즌권 한 장 가격에 비발디파크와 휘닉스 평창을 이용할 수 있는 '투팍 시즌권'도 판매한다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr