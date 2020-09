미래에셋 글로벌ETF 순자산 51兆 돌파…韓 전체 ETF시장보다 많아

2011년 해외진출 이후 10년 간 10배 성장

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋자산운용의 글로벌 상장지수펀드(ETF) 순자산 총액이 50조원을 돌파했다. 국내 ETF시장 전체 순자산보다 큰 규모다. 10년 동안 10배 가량 증가하며 가파르게 성장하는 모양새다.

미래에셋자산운용은 국내 포함 9개국에 진출한 '미래에셋 글로벌 ETF'의 순자산 총액이 지난 7월말 기준 432억8000만달러(약 51조5000억원)을 기록했다고 3일 밝혔다. 지난달 말 기준 약 47조원 규모인 국내 전체 ETF시장의 순자산 규모를 넘어섰다. 미래에셋ETF 해외 진출 초기인 2011년말 4억4910만달러와 비교하면 10년 사이 약 10배 가량 늘어난 셈이다.

이는 전 세계에서도 10위권에 해당하는 규모다. 글로벌 ETF 리서치 업체 ETFGI에 따르면 7월말 기준 미래에셋 글로벌 ETF는 전세계 운용사 중 순자산 규모 16위를 기록했다. 연초 이후 자금 순유입 규모도 10위권대라는 설명이다.

세부적으로는국내 '타이거ETF'가 11조원, 미국 '글로벌X' 15조원, 캐나나 '호라이즌 ETFs' 12조원, 호주 '베타쉐어즈' 10조원 등을 기록했다. 홍콩에 진출한 글로벌X도 최근 운용자산 1조원을 넘겼다. 이 밖에도 인도, 브라질, 콜롬비아 등과 같은 신흥 ETF시장도 공략 중이다.

미래에셋자산운용 측은해외법인별 전문인력과 미래에셋 글로벌 ETF 전략의 시너지를 통한 결과물이라고 설명했다. 2006년 '타이거 ETF'를 통해 ETF 시장에 진출한 이후 2011년에는 국내 운용사 최초로 홍콩 거래소에 ETF를 상장했다. 같은 해 캐나다 선두 ETF 운용사인 호라이즌 ETFs와 호주 4대 ETF 운용사 중 하나인 베타쉐어즈를 인수했다. 2018년에는 전세계 ETF 시장 70% 가량을 차지하는 미국 시장에서 주목받는 ETF 운용사 글로벌X도 인수했다. 지난해에는 글로벌X와 다이와증권그룹이 일본 현지에 합작법인 ‘글로벌X 재팬'을 설립하는 등 해외 진출을 이어가고 있다.

최경주 미래에셋자산운용 부회장은 "그 동안 미래에셋은 글로벌 ETF 라인업을 통해 투자자들에게 자산배분 솔루션을 제공해 왔다"며 "앞으로도 글로벌 네트워크를 통해 다양한 혁신적인 상품을 전세계 투자자들에게 제공하겠다"고 말했다.

