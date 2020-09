[아시아경제 오현길 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 2,720 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 27,462 전일가 2,720 2020.09.03 09:48 장중(20분지연) 관련기사 한화손보, 비대면 챗봇 고객상담 서비스 도입"면허도 없는 70세 노인에 운전자보험 팔다니" 고령자 불완전판매 기승(종합)무면허 70세 노인에 운전자보험 판매…고령자 불완전판매 기승 close 은 암 관련 신규 특약을 신설해 보장경쟁력을 높인 '마이라이프 굿밸런스 종합보험'를 3일부터 판매한다고 밝혔다.

경증부터 중증 질병까지 업계 최다 수준의 수술비를 보장하는 121대 질병수술비와 표적항암약물허가치료비, 암직접치료상급종합병원통원비, 갑상선암(초기제외)진단비 등 암에 관련한 특약을 신설했다.

1종 납입면제 고급형을 선택할 경우, 납입면제 사유가 발생 시 해당 보험기간까지만 납입면제 적용하던 것을 최종 갱신계약의 만기일(100세)까지 납입면제를 적용한다.

이 상품의 보험기간은 10·20·30년(최대 100세까지 자동갱신)이며 20세부터 최대 75세까지 가입할 수 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr