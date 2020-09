[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 3일 오전 0시 36분께 전남 목포시 한 숙박업소에서 화재가 발생했다.

출동한 119소방대원들에 의해 30여 분만에 불길은 완전히 진화됐지만 4명이 중경상을 입고 병원으로 이송됐다.

소방은 정확한 피해규모와 화재 원인을 조사할 방침이다

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr