해남군, 만호해역 어업권 해결 어민간담회 개최

명현관 군수 “관계기관 협의해 해법 찾기 적극적으로 노력하겠다”

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 해남군(군수 명현관)은 지난달 31일 송지면 어란수협에서 만호해역 어업권 문제방안을 모색하기 위해 어민 간담회를 했다고 2일 밝혔다.

이번 간담회는 만호해역을 생계터전으로 이용하고 있는 174명의 어민의 의견을 청취하기 위해 마련됐으나, 코로나19로 인해 군·의회·수협과 어민대표 7명이 참석한 가운데 열렸다.

만호해역 관련 소송은 해남지원에서 지난달 12일 3차 변론을 마쳤으나 원만한 해결을 위한 조정안은 도출되지 않은 상황으로 오는 21일 4차 변론을 앞두고 있다.

김 양식 채묘시기가 다가옴에 따라 해남군 어민들은 두 차례에 걸친 전남도청 앞 항의 집회를 하는 등 만호해역 어업권을 놓고 갈등이 최고조에 이르고 있다.

간담회에 참가한 어민들은 지난 1982년부터 목숨을 담보로 개발한 만호해역 어장을 1994년 분쟁 시 바다의 상단부는 진도가, 하단부는 해남이 사용하기로 합의한 데 이어 지난 2011년 전라남도가 분쟁 종식을 위해 1370㏊의 면허를 진도군에 추가로 승인했음에도 불구하고 계속되는 분쟁 재발에 분통을 터트렸다.

또한, 만호해역 이용이 차단될 경우 어민생계 유지 불가는 물론 지역경제 등 지역 내 다양한 문제가 나타날 것을 우려하면서 유일한 생계유지 수단인 만호해역에서 앞으로도 계속 양식할 수 있도록 어업권 보장을 호소하기도 했다.

명현관 군수는 “만호해역 관련 문제해결을 위해 행정적, 재정적 지원을 아끼지 않을 것을 약속한다”며 “또한 김 산업과 관련해 어민들에게 도움이 될 수 있는 부분에 대해서도 지속해서 고민하고 지원하겠다”고 말했다.

그러면서 “문제해결을 위해서 군과 의회, 수협, 어민 등이 앞으로도 적극적으로 협의해 나가고, 어민들의 생존권 보장을 위해 노력해 나갈 것”을 강조했다.

호남취재본부 김 현 기자 kh0424@asiae.co.kr