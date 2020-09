내년도 국가공무원 1만6140명 충원 … 생활·안전 서비스 분야 확대

[아시아경제 조인경 기자] 정부가 내년에 경찰 및 해양경찰 3393명, 국공립 교원 3613명, 생활·안전 공무원 등 1339명 등 총 8345명의 공무원을 충원하기로 했다.

행정안전부는 2021년 국가공무원 1만6140명을 충원하는 이같은 계획이 정부안으로 확정됐다고 1일 밝혔다.

기관별로 보면 중앙부처에 8345명, 헌법기관에 113명, 국군조직에 7682명이 각각 충원된다. 특히, 국민의 요구에 비해 충분한 서비스를 제공하지 못했던 경찰과 국민안전·건강, 경제정책 강화, 일자리 창출지원, 서비스 개선 등 국민의 생활과 밀접한 분야 위주로 관련 공무원을 더 늘린다.

세부적으로 살펴보면 경찰의 경우 주로 의무경찰 폐지에 따른 대체인력 1650명, 마약범죄 및 과학수사 등 수사인력 144명, 신상정보 등록·피해자 보호 등 사회적 약자보호 인력 206명, 주민 밀착형 치안서비스 제공을 위한 지구대·파출소 순찰인력 488명 등 총 2785명을 충원한다.

해양경찰 역시 주로 함정정비, 수상레저 안전관리 등 해양경비안전인력 64명, 의경대체 154명, 해양오염방제, 해상교통관제 등 교대제 개선 인력 324명, 대체건조함정 등 시설·장비 운영인력 59명 등 총 608명을 충원한다.

교원의 경우는 유아·특수·비교과 분야 교사 중심으로 신규 인력이 충원된다. 국공립 유치원 원아 비율을 40%까지 높이는데 맞춰 유치원 교사 728명을, 특수학교 신설(8개) 및 특수학급 신증설(678개)에 따라 특수교사 1214명을 각각 더 뽑고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따라 법정 기준보다 부족한 보건·영양교사도 963명을 충원한다. 다만 초중등 공립학교 교과교사의 경우는 학령인구 감소를 반영해 마련된 중장기 교원수급 계획에 따라 229명을 감축하게 된다.

국민안전 강화 등을 위해 보호관찰 전자감독·관제 인력 188명, 철도·항공안전 인력 31명, 통관검사·감시 26명, 근로감독 21명 등도 각각 충원한다.

일자리 창출 지원을 위해 고용안정사업에 53명, 직장모성보호 51명, 직업훈련 30명 등을 충원하며, 경제정책 기능 강화를 위해 악의적 체납자 대응에 59명, 공익법인 투명성 강화 40명, 부동산거래 탈세 분석 13명 등을 충원하기로 했다. 이와 함께 현역자원 감소 등에 대응하기 위해 군무원 및 부사관 7682명을 충원하고, 대법원과 헌법재판소, 중앙선거관리위원회 등 헌법기관 공무원도 113명 충원한다.

지방공무원은 지자체와 협의 후 연말까지 충원규모를 확정하고, 근무환경이 열악한 소방관, 복지수요 급증에 대처하기 위한 사회복지공무원 등을 중점 충원할 계획이다. 이번 국가공무원 충원 규모는 국회 심의를 거쳐 최종 확정된다.

조소연 행안부 조직정책관은 "내년도 공무원 충원규모 산정은 우선적으로 기존 인력을 재배치해 효율화를 높이고, 부족한 부분에 한해 엄격한 심사를 거쳐 충원규모를 결정했다"며 "충원에 따라 대국민 서비스의 질이 개선될 수 있도록 성과관리를 철저히 하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr