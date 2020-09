BTS 한국 가수 최초로 빌보드 '핫 100' 1위…"전세계 위로와 희망의 메시지 더욱 뜻깊다"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 1일 SNS 메시지를 통해 "방탄소년단(BTS)이 한국 가수 최초로 빌보드 '핫 100' 1위를 차지하며 K팝의 새 역사를 썼다. ‘메인앨범차트’에서 네 차례 정상에 오른 데 이어 양대 차트를 모두 석권하는 신기록을 세웠다"고 밝혔다.

문 대통령은 "정말 대단하다. K팝의 자부심을 드높이는 쾌거이다. 1위에 오른 ‘Dynamite’는 코로나19로 힘겨운 전 세계인들에게 위로와 희망의 메시지를 담아 만든 노래라고 하니 더욱 뜻깊다"고 평가했다.

문 대통령은 "코로나19 국난으로 힘들어하는 우리 국민들께 큰 위로가 될 것"이라며 "진심으로 축하한다"고 전했다.

