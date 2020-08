[e공시 눈에 띄네] 코스피-31일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 아이에스동서 = 1000억원 규모(2000만주)의 이앤아이홀딩스 주식 취득 결정. 주식 취득 후 지분율은 32.57%.

◆ 태영건설 = 계열사인 네오시티에 대해 담보를 제공. 담보물은 네오시티 보통주 276만주.

◆ 롯데지주 = 신동빈, 황각규, 송용덕 대표 체제에서 신동빈, 송용덕 대표 체제로 변경.

◆ NAVER = 종속회사인 라인파이낸셜플러스가 보통주 3910만2560주 유상증자 결정.

◆ NAVER = 종속회사인 라인파이낸셜코퍼레이션이 라인파이낸셜플러스 주식 3910만2560주 4284억4675만원에 취득하기로 결정.

◆ 현대에너지솔루션 = 셀공장 신규시설 투자 계획에 따라 9월1일부터 생산 중단. 생산재개 예정일은 2021년 1월 중으로 계획.

◆ 대림씨엔에스 = 최대주주 대림산업 외 3인에서 브이엘삼일 외 1인으로 변경.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr