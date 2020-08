[종합] "여성 정책 참여 약속 지킬 것" 이낙연, 24세 대학생 박성민 파격 인사

민주당 역대 최고위원 중 최연소

지난해 8월 오디션 통해 청년대변인 선발

최근 기고한 칼럼서 "성비위 의혹, 신속 대응 필요" 강조

[아시아경제 임주형 기자] 이낙연 더불어민주당 신임대표가 31일 당 지명직 최고위원 중 한 명으로 발탁한 박성민 전 청년대변인에 관심이 모이고 있다. 1996년생으로 올해 24세인 박 전 대변인은 민주당 역대 최고위원 중 최연소가 될 전망이다.

최인호 민주당 수석대변인은 31일 브리핑에서 이 대표가 지명직 최고위원으로 박홍배 한국노총 금융노조위원장, 박 전 대변인을 각각 발탁했다고 밝혔다. 당 대표는 지명직 최고위원 2명에 대한 임명 권한이 있다.

박 내정자는 앞서 지난해 8월 민주당 공식 유튜브 채널 '씀'에서 공개 오디션을 거쳐 청년대변인으로 선발된 바 있다.

그는 고려대 국어국문학과에 재학했다가 현재 휴학 중이며, 민주당 전국대학생위원회 운영위원, 용인시 청년정책위원회 공동위원장, 여성가족부 청년참여 플랫폼 정책추진단 등에서 활동하기도 했다. 이로써 박 전 대변인은 역대 민주당 최고위원 중 최연소로, 또 대학생 최초로 민주당 최고위원에 이름을 올리게 될 전망이다.

이 대표가 박 내정자를 최고위원으로 발탁한 것은 민주당 내 청년·여성층 인재를 발굴하고 관련 정책 역량을 키워, 이들 유권자층의 지지를 확대하려는 움직임이라는 시각도 있다.

특히 민주당은 최근 당 소속 지방자치단체장들의 잇따른 성비위 문제로 인해 당 내에서 '성인지감수성'이 부족하다는 비판을 받은 바 있다.

양향자 민주당 의원은 지난 4일 한 라디오 방송에 출연해 "최근 성추문 관련 일들로 죄송스럽다는 말씀을 드린다"며 "말뿐인 사죄가 아니라 (민주당의) 성인지 감수성 자체를 전면적으로 개조하는, 행동하는 형태의 사죄가 필요하다"고 말했다.

박 내정자도 지난 26일 한 매체에 '여성들이 더불어민주당을 떠났다'라는 제목의 칼럼을 기고, 민주당 내 여성 지지율을 회복하려면 젠더 문제에 신속하게 대응할 필요가 있다고 주장한 바 있다.

당시 그는 칼럼에서 민주당의 여성 지지율 하락 현상에 대해 "당 소속 지자체장들의 성비위 문제가 발생해 국민적 공분을 산 직후 발생했다"고 지적했다.

그러면서 "우리 당은 성비위에 있어서 무관용 원칙을 천명해 왔는데 최근 일련의 사태에서 미흡한 대응을 보였다는 게 중론이다. 정치가 약자의 손을 잡아 주리라는 기대가 판판히 깨지는 순간"이었다며 "근본적인 해결책은 성비위 의혹이 불거졌을 때 당의 신속하고 단호한 대응이 매우 중요"하다고 강조했다.

최인호 수석대변인은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 브리핑에서 "박성민 내정자는 청년을 대표할뿐더러 청년대변인으로서 역량 높이 평가받아온 인재"라며 "특히 청년이자 여성으로서 젠더 문제에 기민하고 신속하게 대응할 수 있는 강점을 갖췄다"고 소개했다.

이어 "청년들의 어려움을 아울러 가감 없이 소통하고, 당에 건의하고 문제를 해결해 나갈 적임자"라고 덧붙였다.

이 대표도 이날 기자간담회에서 이번 인선에 대해 "청년과 여성이 당 의사결정 과정에 참여하도록 제도화하겠다는 제 거듭된 약속을 이행해 가려는 것"이라고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr