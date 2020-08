[아시아경제 이승진 기자] 서울 중구 을지로에 위치한 IBK파이낸스타워에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생해 판정을 받아 건물이 31일 폐쇄됐다.

IBK기업은행에 따르면 IBK파이낸스타워 13층에서 근무하는 직원 1명이 전날 코로나19 확진 판정을 받았다.

기업은행은 질병관리본부의 지침에 따라 건물을 방역하고, 확진자와 같은 층에 근무하거나 그와 동선이 겹친 직원들에게 코로나19 검사를 받도록 했다.

신 본점 근무자들은 필수인력을 제외하고는 이날부터 재택근무에 들어갔다. 길 건너편에 위치한 구 본점의 직원들은 정상 근무 중이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr