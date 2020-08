제9호 태풍 ‘마이삭’ 북상…광주·전남 2~3일 영향권

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 제9호 태풍 ‘마이삭(MAYSAK)’이 북상함에 따라 광주와 전남지역이 내달 2~3일 직접적인 영향을 받을 것으로 예보됐다.

31일 광주지방기상청에 따르면 태풍 ‘마이삭’은 이날 오후 3시 현재 일본 오키나와 남쪽 약 270㎞ 부근 해상에서 시속 37㎞의 속도로 북북서진하고 있다.

중심기압은 950hPa, 강풍반경은 약 380㎞, 최대풍속은 시속 155㎞(초속 43m)의 강한 강도로 발달했다.

내달 2일 오후 제주도 동쪽해상을 경유한 후 3일 이른 오전에 경상해안 부근을 지나 아침에 동해상으로 이동할 것으로 예상된다.

기상청은 전남 기준으로 3일 새벽에 가장 가깝게 지나갈 것으로 예상되며 이 시기의 강풍반경은 최장 약 300㎞, 최단(서북서쪽) 약 200㎞가 될 것으로 내다보고 있다.

이동경로 상에 분포한 30℃ 안팎의 고수온해역을 느리게 지나면서 많은 양의 수증기를 공급받아 중심기압이 935hPa까지 매우 강하게 발달하겠고, 제주도 동쪽해상으로 진입 시에도 940hPa 안팎의 매우 강한 강도를 유지할 것으로 보인다.

다만 태풍의 진로에 영향을 주는 주변의 바람이 약하기 때문에 앞으로의 이동경로가 매우 유동적이다.

우측의 북태평양고기압이 동쪽으로 멀리 떨어져 있어 서쪽에서 접근하는 건조한 공기의 영향으로 북상 시 우측으로 이동할 가능성이 있다.

이 경우, 태풍이 상륙을 하지 않고 해상으로 이동할 가능성도 존재한다.

태풍 최대 위험 시점은 강수 2일 오후부터 3일 오전, 바람은 2일 오후부터 3일 오전까지다.

마이삭이 한반도로 접근해옴에 따라 광주·전남지역에는 내달 1~3일 50~150㎜의 비가 올 것으로 예상된다.

태풍에 동반된 비구름대의 영향으로 1일 늦은 오후부터 전남에 비가 시작돼, 3일 낮까지 이어지겠다.

바람도 강하게 불겠다.

2~3일은 광주와 전남에서 최대순간풍속 시속 72~144㎞(초속 20~40m)의 매우 강한 바람이 예상된다.

남해서부해상은 1~3일에 강한 바람과 함께 8~10m, 서해남부해상에서는 2~3일 2~6m의 높은 물결이 일겠다.

