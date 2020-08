광양시, 코로나19 확진자 1명 추가‥19번 확진자 발생

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시는 31일 긴급 브리핑을 통해 코로나19 확진자 1명이 발생했다고 밝혔다.

정현복 광양시장은 브리핑을 통해 “광양 7번확진자의 접촉자 1명이 오늘 8시 15분께 양성 판정 통보를 받았다”며, “지난 21일부터 자가격리를 실시했고, 해제 전 검체검사에서 확진판정을 받아 특별한 동선은 없다”고 밝혔다.

광양 19번 확진자는 60대 여성으로 광양시 중마동에 거주하고 있으며, 금호식당에서 근무하고 있다.

확진자는 지난 17일 저녁 청풍한우에서 금호식당 종사자들과 식사를 하였고, 자가격리 해제 전 검체검사에서 확진 판정을 받았다. 현재까지 식사를 함께한 7명 중 6명이 양성판정을 받은 상태로 광양 7·8·9·10·12·19번 확진자다.

광양 19번 확진자는 전라남도 코로나19 생활치료센터인 한전KPS인재개발원으로 배정받아 이송 조치된다.

또한, 이번 브리핑을 통해 광양 14번 관련 미송식당을 방문한 밀접접촉자 전원 음성 판정받았고, 자가격리 중에 있다고 밝혔다.

정현복 광양시장은 “전남도에서는 사회적 거리두기 2단계 강화를 위한 행정명령을 발표하였고, 수도권에서는 2.5단계에 해당하는 강화 조치를 실시하고 있다”며, “최대한 외부활동을 자제해주시고 불가피하게 외출할 경우에는 올바르게 마스크를 착용해 주시길 부탁드린다”고 말했다.

한편, 광양시보건소 선별진료소에서는 전날 18시 기준 4073건을 검사했고, 확진자는 지역발생 15명, 해외입국자 4명이며 자가격리자는 315명이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr