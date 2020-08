[아시아경제 박지환 기자] 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 513 전일대비 17 등락률 -3.21% 거래량 613,583 전일가 530 2020.08.31 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일한류AI센터, 마이더스AI로 상호변경 close 는 31일 21억원 규모의 파생상품 거래손실이 발생했다고 공시했다.

이는 지난해 자기자본 대비 10.82%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr