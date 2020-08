양천구, 코로나19 확진자 4명 추가 발생 ...총 147명

심층역학조사에 따라 이동 동선 방역소독

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)에서 31일 코로나19 확진자 4명이 발생했다.

양천144번 확진자 A씨(신월2동)는 별도의 증상은 없었지만 양천134번과 접촉 후 30일 양천구 보건소 선별진료소에서 검사를 받고 31일 오전 양성 판정을 받았다. 동거인은 1명이다.

양천145번 확진자 B씨(목5동)도 별도의 증상은 없었지만 양천135번과 접촉 후 30일 양천구 보건소 선별진료소에서 검사를 받고 31일 오전 양성 판정을 받았다. 동거인은 3명이다.

양천146번 확진자 C씨(목1동)는 타구 확진자와 접촉 후 30일 발열 증상이 있어 같은 날 양천구 보건소 선별진료소에서 검사를 받고 31일 오전 양성 판정을 받았다.

양천147번 확진자 D씨(신월6동)는 26일 인후통 증상이 있어 30일 서남병원 선별진료소에서 검사를 받고 역시 31일 오전 양성 판정을 받았다. 감염경로는 현재 조사 중이며 동거인은 2명이다.

구는 이들이 이송될 국가지정병상 배정을 요청한 상태, 이송이 완료되는 대로 확진자의 자택 및 주변을 방역할 예정이다.

또 심층역학조사에 따라 이들 확진자의 공개 대상 동선이 밝혀지면 양천구 블로그를 통해 신속히 공개할 것이라고 밝혔다.

구는 144~147번째 확진자의 동거인들에게 자가 격리 및 검사 실시를 안내, 이로써 양천구의 코로나19 누적 확진자 수는 147명이 됐다.

김수영 양천구청장은 “최근 무증상에 따른 n차 감염이 계속되며 감염 경로가 불분명한 깜깜이 환자 수도 증가하고 있다”며 “확산세가 안정될 때까지 필수적인 외출을 제외한 바깥 활동을 가급적 자제해 주고 손 씻기·마스크 쓰기 등 개인 방역수칙을 더욱 철저히 준수해 주길 당부드린다”고 밝혔다.

