경기신보, 예약상담제 도입한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기신용보증재단이 예약상담제를 도입한다.

경기신보는 다음 달 1일부터 도내 중소기업과 소상공인들이 사전 예약을 통해 영업점에서 보증상담을 받을 수 있는 '예약상담제'를 시행한다고 31일 밝혔다.

예약상담제는 상담 대기고객을 줄여 코로나19 확산의 위험을 예방하기 위해 도입됐다. 영업중 자리를 비우기 힘든 도내 중소기업과 소상공인의 효율적 시간 관리에도 도움이 될 전망이다.

경기신보는 예약상담제 도입으로 도내 중소기업과 소상공인들이 예약시간 내 집중 상담을 통해 전문적인 금융서비스를 받을 수 있을 것으로 보고 있다.

특히 경기신보는 예약상담제로 고객들의 상담수요를 예측ㆍ관리해 코로나19 재확산 방지와 상담 및 심사업무의 효율화가 이뤄질 것으로 기대하고 있다.

예약상담제 신청은 경기신보 홈페이지(www.gcgf.or.kr)에 접속해 메인화면에 있는 '예약상담 신청'을 클릭하면 24시간 언제든지 신청 가능하다.

홈페이지에서 신청할 경우 로그인이나 인증절차 없이 기본정보와 비밀번호로 간편하게 예약할 수 있다 .

자가진단 체크리스트 문항을 통해 간단하게 보증신청 가능 여부를 확인할 수 있다. 만약 홈페이지 이용이 어려운 경우, 경기신보 콜센터(1577-5900)를 통해 유선으로 간편하게 예약이 가능하다.

예약상담제 예약가능 일자는 신청일로부터 90일 이내다. 당일예약은 불가능하다.

예약 시간대는 경기신보 영업시작 시간인 오전 9시부터 30분 단위로 가능하다.

이민우 경기신보 이사장은 "예약상담제 도입으로 코로나19 재확산 방지에 각별한 주의가 필요한 상황에서, 상담고객의 분산화를 통해 안전한 상담서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로 고객만족을 높이기 위해 더 노력하겠다"고 강조했다.

