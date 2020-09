[드링킷] 건강을 향한 지름길, 토마토 섭취

명실상부 세계 10대 슈퍼푸드!

토마토는 수십수백 가지 종류의 품종이 개발되어 있는데 각각 모양도 맛도 천차만별이다. 드링킷이 ‘과음한 다음날 먹기 좋은 수프’ 로도 소개한 적이 있는 토마토가 건강에 좋다는 건 꽤나 잘 알려져 있는 사실. 7월에서부터 9월까지 한여름이 제철인 토마토 섭취로 삶의 질을 상승시켜보는 건 어떨까?

이색 토마토의 종류

< 스테비아 토마토 >

천연 설탕이라고 불리는 ‘스테비아’라는 식물을 활용한 독특한 농법으로 재배해 단맛을 끌어올린 품종으로 ‘단마토’라 불리기도 한다. 설탕보다 300배 이상 달콤한 맛을 내지만 그에 비해 칼로리가 낮다는 장점이 있다. 반면, 유통기한이 매우 짧아 수확 후 3~4일 후부터 물러져서 소량으로 섭취해야 한다는 단점도 있다.

※ 단, 신장이 좋지 않은 사람이나 임산부들의 경우 스테비아의 과도한 섭취가 좋지 않을 수 있으니 주의할 것!

< 흑 토마토 >

색이나 모양이 독특하지만, 유전자 변형 식품이 아닌 육종 개발을 통해 일부 성분을 응축시킨 천연 작물이다. 일반 토마토에 비해 '비타민 C' 성분은 약 1.5배 이상, 노화를 방지하는 ‘라이코펜’ 성분은 3배 이상 풍부한 것이 가장 큰 특징. 단단한 껍질을 가져 식감이 좋아 생 토마토 그대로 먹는 것을 추천한다.

토마토의 다양한 효능

① 다이어트 식품

토마토는 수분과 섬유질이 매우 풍부하지만 이에 비해 칼로리는 매우 낮은 편이며 포만감도 쉽게 느낄 수 있는 채소. 가성비가 아주 좋은 채소라고 할 수 있다. (100g 기준 약 14kcal) 만약, 다이어트 중 과일을 식사 대용으로 먹어볼까 했지만 높은 당분이 걱정인 사람이라면 토마토 섭취를 적극 추천한다.

② 고혈압 개선과 혈당 조절

젊은 세대라고 해서 각종 합병증을 유발할 수 있는 고혈압과 같은 질병에 안일한 태도를 취해선 안 된다. 불규칙하고 짜게 먹는 식습관 및 잦은 음주로 인해 이러한 질병을 걱정하는 사람들이 분명 많을 것. 토마토가 가진 풍부한 루틴 성분은 심혈관 질환을 개선하는 기능이 있으며 크롬 성분은 혈당의 균형을 맞춰주는 기능을 한다.

③ 시력 개선과 야맹증 예방

휴대폰과 컴퓨터를 자주 보는 현대인에게 시력 저하는 일상 아닌 일상. 토마토를 꾸준히 섭취하면, 토마토 속 비타민 A가 시력을 향상시킬 뿐 아니라 다양한 안구 질환의 위험도 줄여준다.

이 외에도 라이코펜 성분이 노화 예방은 물론 성인 질병의 예방에도 탁월한 효과를 보인다고 알려져 있다. 이 정도면 1일 1토마토는 필수일 것만 같다.

토마토, 맛있게 먹는 방법

혹시 토마토에 설탕 뿌려드시나요?

토마토에 설탕을 양껏 뿌려먹으면 맛있지만, ‘건강 나빠지는 맛’ 그 자체를 느낄 수 있다. 물론 건강에 안 좋을수록 맛있다는 것은 인정하면서도, 토마토와 설탕은 매우 추천하지 않는 조합. 토마토의 비타민 B 성분이 설탕과 만나면, 설탕을 분해하느라 제 역할을 못한다. 즉, 토마토의 각종 영양소가 충분히 우리 몸에 흡수되지 못하고 엉뚱한 데 힘을 쓰는 격. 이렇게 고급 영양소가 풍부한 토마토를 더 맛있게 먹을 수 있는 요리 방법 한 가지를 소개한다.

▶ 토마토 팍시 ( farcies )

01. 토마토의 위쪽을 조금 잘라낸 뒤, 속을 파낸다.

02. 파낸 속과 각종 채소 그리고 고기 등을 기호에 따라 첨가해 함께 볶아준다.

03. 속을 파낸 토마토에 볶아 놓은 재료들을 가득 채우고 모차렐라 치즈와 파슬리 가루를 뿌려주자.

04. 토마토 윗부분을 덮어 오븐이나 에어프라이어에 약 20분간 구워주면 완성!

▶ 에디터 TMI

토마토 꼭지 부분을 제거하고 차가운 물로 세척한 후, 물기를 닦아 서로 떨어뜨려 상온에 두자. 정상적인 토마토를 더 오래 보관하여 먹을 수 있다.

