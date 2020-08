대구시 "본격 감염 확산 현실화" … 5개월 만에 일일 30명 이상 발생

사랑의교회 교인들 재검사에서 29명 '무더기 확진'

30일 0시 기준 30명 늘어 대구 누적 확진자 7043명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 광화문집회 확진자 목사가 소속된 대구 동구 사랑의교회 교인과 관련한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 29일 하루 동안 29명이나 쏟아져 나왔다. 수성구에 있는 병원 60대 간병인 1명도 추가 확진됐다.

대구에서 하루 확진환자가 30명 이상 발생한 것은 4월1일 이후 152일 만이다. '수도권발 감염이 대구지역으로 본격적으로 확산될 우려가 현실화되는 양상'이라고 대구시는 진단했다.

30일 대구시에 따르면 목사 아버지에 이어 확진 판정받은 아들이 다니는 대륜중학교 역학조사 과정에서 재학생 부모 등 4명이 확진됐다. 이들 모두 사랑의교회 교인이다. 또 광화문집회 참석한 사랑의교회 교인 21명이 1차 검사와 달리 재검사에서 양성 판정을 받았다. 집회 미참석 교인 가운데서도 4명이 추가 조사에서 확진됐다.

이로써 사랑의교회 교인 확진자는 기존 5명에다 신규 29명 추가되면서 모두 34명으로 늘어났다. 이같은 집단 감염 사실은 대구시가 29일 사랑의교회 교인 명단 103명을 확보, 기확진자 5명을 제외한 98명에 대해 전수 진단검사 결과 확인됐다.

종합하면, 사랑의 교회 교인 103명 중 총 확진자는 34명이다. 이중 광화문 집회 참석 확진자는 22명, 참석하지 않은 교인 중 확진자는 12명이다. 신규 발생 확진자 30명은 29일 밤 전원 대구의료원과 대구동산병원에 입원했다.

이날 확진 판정받은 수성구 병원 관련 확진자는 지난 27일 확진자로 판명난 방선사와 접촉한 60대 여성 간병인이다. 이 여성은 병원 전수 검사에서 음성으로 나왔지만, 전날 발열 증상으로 재검사받고 확진됐다.

목사 아버지와 함께 확진된 딸이 다녔던 대구여고의 학생과 교사 등 총 401명에 대한 전수조사에서는 모두 음성으로 확인됐다. 집단 감염이 발생한 사랑의 교회는 28일 집합금지 조치에 이어 29일 폐쇄 조치됐다.

앞서 대구시는 29일 밤 11시16분 사랑의교회 집단감염 사실을 알리며 "30일 대구소재 모든 교회는 집합금지! 모든 예배는 비대면 온라인 전환을 간곡히 요청드린다"는 긴급 재난안전안내 문자메시지를 시민들에게 발송했다.

이날 무더기 집단 감염에 따라 대구지역의 누적 확진자는 30일 0시 기준으로 7043명으로 크게 늘어났다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr