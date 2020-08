순천시 코로나19 누적 61명·· 순천경찰도 대응 지원

28일 발생한 3명, 10세 미만의 아동으로 확진자의 가족

순천경찰서도 수사관 12명을 지원

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시는 29일 오전 코로나 대응상황 브리핑을 하고 전날 16시 이후 3명의 확진자가 추가 발생해 누적 코로나19 발생자 수 총 61명이 됐다고 밝혔다.

현재까지 순천시는 2만 17건의 검사를 진행했다. 이중 양성 61건, 음성 1만 9천 162건이며, 794건은 검사가 진행 중이다. 누적 1,185명이 격리 조처됐다.

지난 28일 발생한 3명(순천 59, 60, 61)의 추가 확진자는 모두 10세 미만의 아동으로, 확진자의 가족이다.

시는 이중 신대초등학교 학생인 60번 확진자 A(8세)군이 24일 하루 등교한 것으로 확인돼 신대초등학교에 임시선별진료소를 설치하고 당일 함께 등교한 학생 260명에 대해서도 검사를 진행한다.

또한, 지난 25일부터 실시하고 있는 유치원과 초중고의 비대면 원격수업을 오는 9월 11일까지 연장한다.

한편, 순천경찰서도 수사관 12명을 지원해 순천시의 코로나19 대응업무를 지원한다.

순천시에 지원된 수사관 12명은 CCTV 수집·분석 전문가로 CCTV를 분석해 확진자의 동선을 파악하고 접촉자를 분류하며, 역학조사 과정에서 발생할 수 있는 돌발상황을 대비해 조사관들의 신변 보호 업무를 수행한다.

아울러 순천경찰서는 방역 활동을 방해하는 각종 불법행위에 대해서는 강력사건에 따르는 처리를 할 방침이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr