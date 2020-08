가락시장 현대화 1공구(채소2동) 총사업비 협의 완료

기재부 총사업비 조정심의위원회에서 141억원 증가한 1조48억원으로 조정, 통과...연내 시공업체 선정 후 착공 예정, 2공구(채소1동, 수산동) 사업도 차질 없이 진행 중

[아시아경제 박종일 기자] 가락시장 도매권 현대화 사업이 지난해 ‘사업 계획 적정성 재검토’를 통과한 후 이번 총사업비 조정까지 마무리돼 연내 공사 착공에 들어갈 전망이다.

서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 기획재정부(이하 기재부)에서 조정심의회를 열고 가락시장 1공구(채소 2동) 사업비를 당초 1315억 원에서 141억 원 증가한 1456억 원으로 조정해 통과시켰다고 밝혔다. 이로써 가락시장 현대화 사업 총사업비는 당초 9907억 원에서 1조48억 원으로 증액됐다.

이 사업비 증액은 지난해 KDI 적정성 재검토 통과 이후 신재생에너지 의무 비율 등 법규 강화 비용과 태양광 구조물 디자인 개선 등의 지역주민 민원사항 등을 반영한 결과다.

코로나19의 영향으로 조달청의 실시설계 적정성 검토가 당초 계획보다 약 3개월 지연됐으나 기획재정부와 총사업비 협의 조정이 신속하게 완료(8.18.) 됨에 따라 향후 사업 진행 속도에 탄력이 붙을 것으로 기대되고 있다.

공사는 9월 중 1공구(채소 2동) 사업 공사 발주를 조달청에 의뢰, 12월에 시공 업체를 선정할 예정이다.

가장 규모가 큰 2공구(채소 1동, 수산동) 사업 추진도 가속도가 붙고 있다. 지난 6월 전문 연구용역을 통해 2공구 운영모델 및 물류?시설 배치 계획 등을 수립, 코로나19 사태로 제한적이지만 입주 유통인을 대상으로 설명회를 진행하고 있다.

향후 코로나19가 진정 상태에 들어가면 도매법인별, 중도매인조합별 설명회를 계획하고 있다. 주요 쟁점 사항에 대해서는 이해관계자와 전문가가 참여하는 설계 추진 협의회를 운영하여 집중 논의, 최적의 안을 도출할 계획이다.

공사 관계자는 “지난해 사업 계획의 적정성 재검토 통과에 이어 이번 총사업비 조정도 성공적으로 마무리가 됐다”며 “가락시장 현대화 도매권역 사업 착공이 가시화된 만큼 앞으로도 사업이 성공적으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

