정부 "수도권 '사회적 거리두기 2.5단계' 마지막 방어선…8일간 배수진 쳐야"

[아시아경제 이관주 기자] 정부가 30일부터 다음 달 6일까지 수도권의 사회적 거리두기를 사실상 '2.5단계' 수준으로 올리는 것에 대해 '마지막 방어선'임을 강조했다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 29일 브리핑을 통해 "지금이 수도권의 확산세를 꺾을 수 있는 마지막 기회라는 점을 잊지 말고 앞으로 8일간 배수진을 쳐 위기를 극복하자"고 말했다.

그는 "이번 조처가 국민 여러분의 일상과 생업에 큰 영향을 줄 수 있는 점을 잘 알고 있다"면서 "현재 수도권 상황은 집중적이고 강력한 거리두기 조처를 하지 않으면 안 될 만큼 매우 엄중하다"고 거듭 강조했다. 이어 "지금 우리는 수도권에서의 확산을 잠재울 수 있는 마지막 방어선에 서 있다"면서 "이번 확산세가 진정되지 않는다면 우리 손에 남는 것은 3단계 격상이라는 '극약처방'밖에 없다"고 거듭 방역수칙 준수를 당부했다.

윤 반장은 "수도권 주민들은 앞으로 8일간은 강화된 수도권의 거리두기 조치에 적극적으로 협력해달라"며 "자신뿐 아니라 우리 모두를 위해 안전한 집에만 머물러 주시고 외출과 다른 사람들과의 접촉을 삼가 달라"고 요구했다.

정부는 내달 6일까지 8일간 수도권의 방역 수위를 3단계에 준하는 '2.5단계'로 격상한다. 수도권 내 식당, 빵집 등 음식점과 제과점은 낮과 밤 시간대는 정상 영업을 할 수 있으나 오후 9시부터 다음날 오전 5시까지는 포장·배달 영업만 할 수 있다.

또 프랜차이즈 커피 전문점은 영업시간과 관계없이 매장 내에서 음식과 음료 섭취를 할 수 없고, 포장과 배달만 가능하다. 헬스장이나 수영장, 당구장, 골프연습장 등 실내 체육시설은 운영이 중단되고, 학원의 대면 수업도 금지된다. 요양병원·요양시설 면회도 제한된다.

