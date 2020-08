여수광양항만공사, 언택트 창업아이디어 공모전 실시

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 부산, 인천, 울산항만공사와 함께 ‘SPLASH, 창업 아이디어 발굴 언택트 해커톤’을 개최한다고 28일 밝혔다.

창업 아이디어 발굴 해커톤은 해양 디지털 뉴딜, 해양 그린 뉴딜, 해운, 항만, 물류, 해양관광 등 관련 분야 창업 아이디어를 발굴·육성하기 위한 공모전으로, 참가자들이 팀을 구성해 사업 아이디어를 도출하고 비즈니스 모델을 완성하는 방식으로 진행된다.

코로나 19 확산 방지를 위해 비대면 온라인으로 진행되는 이번 해커톤은 ▲해운, 항만, 물류 ▲해양 디지털·그린 뉴딜 ▲해양 관광 등 관련 분야 창업 아이디어가 있는 사람(고등학교 졸업예정 및 일반인)이면 5인 이내로 팀을 구성, 참가할 수 있다.

접수는 오는 9월 18일 18시 까지며 자세한 사항은 온오프믹스를 통해 확인할 수 있다.

우수작 4팀에 대한 총 상금은 1,100만원(대상 500만원, 금상 300만원, 은상 200만원, 동상 100만원 각 1팀)이며, 각 PA와 수상팀 간 1대 1 매칭을 통한 창업지원금, 사무공간, 멘토링 등의 후속 지원이 제공된다.

차민식 사장은 “한국판 뉴딜정책의 적극적인 이행을 위해 해양·물류 분야의 신규 사업 아이디어를 발굴·지원함으로써 혁신형 일자리를 창출할 수 있을 것으로 기대된다”며 “관련 산업 창업 아이디어 육성에 앞장서겠다”고 밝혔다.

