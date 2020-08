국민의당 “추미애, 납득 어려운 코드인사…패악의 끝은 어디인가”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의당은 28일 추미애 법무부 장관의 검찰 인사에 대해 “법조계 안팎에서는 물론 다수의 국민들까지도 도무지 납득하기 어려운 코드인사로 또다시 실망감을 안겼다”고 비판했다.

안혜진 국민의당 대변인은 이날 논평을 통해 “추 장관의 독단적 패악의 끝은 어디인가”라며 이같이 말했다.

그는 “특히 집권 여당이 직간접적으로 힘을 실어 이른바 '검언유착' 수사를 이끌었으나 각종 논란과 부실한 중간결과를 내놓은 정진웅 부장검사의 승진은 그 누구도 납득시키기 어려운 사안”이라며 “여권과 재벌과의 연관성이 거론된 사건을 수사한 재경지검 수사팀장 다수가 외곽으로 자리를 옮겼고 윤석열 검찰총장의 참모진도 지난 검사장 급 인사에 이어 대거 물갈이되어 윤 총장의 고립은 심화됐다”고 지적했다.

이어 “현 검찰 내 공정한 인사 원칙이 존재하는지조차 의문이 든다”며 “능력, 자질, 그간의 성과 등이 전혀 고려되지 않고 명령에 굴종하는 사람이 승진하는 모양새가 반복되는 이번 인사로 검찰뿐만 아니라 그간의 정부 각 조직이 권력 앞에 줄 세우기에만 익숙한 패거리 정치 집단으로 비치고 있어서 더욱 안타깝기만 하다”고 덧붙였다.

안 대변인은 “지금까지 추 장관이 보여준 독선적 권위의식과 오만함으로 인해 검찰 내 불협화음은 점점 짙어지고 권력에 꼬리를 내린 하수인들이 득세하는 세상이 되어버린 듯하고 청렴한 검찰 개혁을 꿈꾸었던 국민들에게 도리어 쓴웃음만 안긴 셈”이라며 “‘내 편이 아니면 무조건 적’이라는 이분법 적 사고로 조직을 대하고 국민조차 가벼이 여긴다면 추 장관은 국가 주요 행정 부처의 수장이 아닌 치기 가득한 길거리 골목대장의 역할이 마땅하다”고 말했다.

