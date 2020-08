[파생상품 ABC]인버스·곱버스란?

[아시아경제 박지환 기자] 올해 상반기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 가파르자 투자자들이 대거 인버스나 곱버스 상품에 몰렸다. 코스피가 3월 중순 1400선까지 폭락한 것과 거의 동시에 빠른 회복세를 나타냈다. 당시 투자자들은 급격한 반등 뒤에는 반드시 조정이 따를 것이라 예상했고 이에 인버스 투자에 상당수가 참여했다.

최근에도 비슷한 이유로 이들 상품 투자가 인기 몰이를 하고 있다. 코로나19 재확산세로 인해 사회적 거리두기 3단계가 도입되면 증시가 일부 조정을 받을 것이란 판단에서다.

두 상품의 특징은 하락장에서 수익을 내는 구조를 가진다는 점이다. 우선 인버스는 지수 하락을 추종하는 펀드 등에 투자를 한다. 이 상품은 기초자산의 움직임을 정반대로 추종하도록 설계됐다. 펀드와 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN) 등의 형태로 시중에 나와 있다. 코스피200지수의 등락과 반대로 움직이도록 설계된 인버스 ETF가 가장 일반적인 상품이다. 인버스 투자는 단기 차액실현에 배팅하거나 급작스런 하락에 대비한 헷지용으로 유용한 투자방법이다.

곱버스는 인버스에 2배의 수익을 올릴 수 있는 구조로 되어 있는 것을 말한다. 곱버스는 역으로 손실도 2배로 볼 수 있다.

인버스 상품은 흔히 공매도와 헷갈릴 수 있다. 공매도 역시 주가가 내려가야 이익을 보는 구조이기 때문이다. 국내시장에서 일반투자자는 공매도에 참여 할 수 있는 방법이 거의 없지만 인버스는 지수 추종 상품에 간접투자 할 수 있다는 점이 큰 차이점이다.

인버스 투자시에는 몇가지 주의점이 따른다. 하락에 베팅하는 만큼 금융위기 확산 등 증시가 조정 받을 수 있는 확실한 시그널이 필요하다. 또 시장에 유동성이 풍부하다면 증시 상승장 가능성이 높기 때문에 하락장에 베팅하는 인버스 투자는 현명한 선택이 될 수 없다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr