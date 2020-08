[아시아경제 박지환 기자] 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 887 전일대비 2 등락률 -0.22% 거래량 127,777 전일가 889 2020.08.28 14:36 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-29일일성건설, 2019 영업익 75억…전년比 25%↓일성건설, 장흥 바이오매스 발전사업 수주계약 해지 close 은 28일 370억원 규모의 경기도 김포시 풍무2지구 환지부지 업무시설 신축사업 공사를 수주했다고 공시했다.

이번 계약은 지난해 매출액 대비 9.85%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr