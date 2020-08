경남도교육청, '재학생 확진' 창원 신월고교 등교중지

광화문집회 참가 어머니와 오빠 함께 확진

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 재학생이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 확진된 경남 창원 신월고등학교가 28일 등교 중지와 함께 원격수업으로 전환됐다.

경남도교육청에 따르면 확진 판정을 받은 해당 고교 1학년 여학생은 지난 18일과 25일, 26일에 등교한 것으로 조사됐다. 이 학생의 어머니(경남도 217번 확진자)는 광화문집회에 버스로 다녀온 뒤 지난 20일부터 코로나19 증상을 보인 것으로 파악됐다. 217번 확진자의 20대 아들도 함께 확진됐다.

박종훈 경남교육감은 "검사 결과에 따라 추가적인 조치를 준비하고 있으며, 타 학교에도 유사한 사례가 없는지 파악하고 있다"며 "학교 내 감염이 발생되지 않도록 신속하게 대응하겠다"고 강조했다.

