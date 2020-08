[아시아경제 금보령 기자] 랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 41,300 전일대비 150 등락률 +0.36% 거래량 927,321 전일가 41,150 2020.08.28 10:22 장중(20분지연) 관련기사 생산장비 구축지원 직접 나선다! 사업수행기관 지정까지 우리가!랩지노믹스, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.13%코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주 close 는 지멘스 헬시니어스 인도법인과 54억4700만원 규모의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트 공급계약을 체결했다고 28일 공시했다.

계약금은 지난해 기준 매출액 대비 16.42%다. 계약 종료일은 11월30일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr