"5G 가입하면 넷플릭스 무료"...LGU+ 요금제 출시

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 5G 요금제에 가입하면 월정액 1만2000원의 넷플릭스 스탠다드를 무료로 볼 수 있는 'U+5G넷플릭스팩'을 28일 출시했다.

U+5G 넷플릭스 팩은 5G 요금제인 5G프리미어 플러스(10만 5000원)와 5G프리미어 슈퍼(11만 5000원) 가입 시 월정액 9500원의 넷플릭스 베이식을 이용할 수 있으며 5G시그니처(13만원) 이용 시에는 넷플릭스 스탠다드를 이용할 수 있도록 구성된 상품이다. 선택약정 할인(월정액의 25%)과 LTE요금 그대로 약정할인(5250원)을 추가로 받아 5G프리미어 플러스 고객의 경우 월 7만3500원에 넷플릭스를 이용할 수 있는 것이다.

LG유플러스는 지상파, CJ 등 인기 월정액 상품을 매달 선택해 볼 수 있는 IPTV 요금제 '프리미엄 내맘대로'도 내놨다. 이번 요금제는 U+tv의 모든 채널 240개를 시청할 수 있는 것은 물론 인기 부가서비스인 ▲지상파 월정액(1만 4300원) ▲CJ월정액(1만 4300원) ▲영화월정액(1만 5400원) ▲VOD쿠폰(1만 6500원) 등 총 4종 중 하나를 매월 선택할 수 있다. 단품 구매 대비 최소 3300원, 최대 5500원이 저렴하다. 예컨대 이번 달 지상파 인기 드라마를 보기 위해 '지상파 월정액'을 선택했다면, 다음달에는 인기 영화를 마음껏 시청할 수 있는 '영화월정액'으로 변경할 수 있는 것이 가장 큰 장점이다

이상헌 LG유플러스 요금상품기획담당은 “IPTV에서 넷플릭스를 론칭한 후 모바일에서도 넷플릭스를 편리하게 이용할 수 있도록 해달라는 고객 요청이 많았다”면서 “코로나19로 인한 언택트 환경에서 모바일에서 넷플릭스 서비스 제공은 고객 편의를 향상시킬 것으로 기대한다”고 밝혔다.

