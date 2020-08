중랑구, 2021년도 주민참여예산 사업(안) 31건 선정

약 9억3000여 만원 규모…현장 실사, 사업부서 검토 및 논의, 회의·심의 거쳐 결정

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(중랑구청장 류경기)는 코로나19 확산 방지와 투표 접근성 향상을 위해 지난 10일부터 2주에 걸쳐 비대면·전자투표(엠보팅)를 진행, 2021년 예산에 반영될 ‘주민참여예산 사업(안)’ 31개를 선정했다.

이번에 선정된 사업은 ‘주민생활 분야’ 10개, ‘도시건설 분야’ 21개 등 총 31개로 약 9억3000여 만원 규모의 예산을 내년 예산에 반영해 추진할 계획이다.

‘주민생활 분야’는 ▲옛 망우3동주민센터 위치에 무인민원발급기 설치하는 ‘무인민원 발급기 설치해주세요’ ▲ 작은도서관 내 테이블 및 의자 등을 교체하는 ‘오래 머무르고 싶은 작은 도서관’ ▲ 망우본동 자락카페 뒤쪽 공간을 휴식공간으로 재정비하는 ‘자락카페 GARDEN 설치’ 등 주민들의 삶의 질을 높여주는 사업이 다수 선정됐다.

‘도시건설 분야’는 ▲장미터널 조성 과정 등 내용을 담은 스토리텔링 안내문을 설치하는 ‘장미터널 스토리텔링 게시판 설치’ ▲ 어두운 구역에 공원등을 설치하는 ‘우리동네 밝고 환하게!’ ▲안전사고 방지 미끄럼 방지 포장 및 보행로 표시하는 ‘안전하고 쾌적한 언덕길 개선 사업’ 등이 선정돼 지역 내 도시환경 개선에 기여할 것으로 기대된다.

지난 2월부터 약 75일 동안 진행된 주민참여예산제는 총 126건의 제안사업이 접수, 현장 실사, 사업부서 검토 및 논의, 회의·심의를 거쳐 총 50건의 사업에 대해 주민투표(엠보팅)를 실시한 바 있다.

류경기 중랑구청장은 “주민들이 제안한 의견을 주민이 직접 투표, 선정된 사업들이라 더욱 의미가 깊다”며 “내년에도 주민들의 의견을 적극 수렴, 우리 구의 각종 생활불편사항 등을 적극 해결해 나가겠다”고 밝혔다.

