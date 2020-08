'내연남 모텔 살해' 40대女 구속

[아시아경제 유병돈 기자] 내연 관계의 60대 남성의 목을 졸라 살해한 혐의를 받는 40대 여성이 구속됐다.

김동현 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 27일 오후 살인 혐의를 받는 김모씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사) 뒤 구속영장을 발부했다.

김 부장판사는 "피의자가 뚜렷한 이유 없이 내연의 피해자를 살해한 사건으로 사안이 엄중하여 도주 우려가 있다고 판단된다"고 설명했다.

서울 관악경찰서는 전날 김씨를 살인 혐의로 긴급 체포했다. 김씨는 25일 오후 6시30분께 서울 관악구의 한 모텔에서 피해 남성을 목 졸라 살해한 혐의다.

김씨는 피해 남성과 내연 관계이며, 사건 당시 그에게 수면제가 든 커피를 먹여 재운 뒤 살해한 것으로 경찰은 파악했다. 김씨는 사건 당일 오후 10시께 경찰에 전화를 걸어 범행 사실을 털어놨다.

신고를 받고 출동한 경찰은 사건 현장에서 피해 남성의 시신을 발견하고, 유력 용의자인 김씨를 추적했다. 경찰은 이후 서울 관악구 봉림교 인근에서 김씨를 체포해 조사를 벌였다.

