"밥 먹고 빼줄게"…어린이집 앞 '버젓이' 불법주차한 목포시의회 의원들

어린이집 운영자, 페이스북에 사진·글 공유

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 전남도 목포시의회 의원 2명이 어린이집 앞에 1시간 이상 불법주차를 하고 "밥 다 먹고 빼준다"며 차량 이동을 거부해 논란이 일고 있다.

목포시 산정동에서 어린이집을 운영하는 김모 씨는 26일 오후 페이스북에 "어처구니 없는 사진 한 장 올림"으로 시작하는 글과 함께 사진을 올렸다. 사진에는 두 대의 흰색, 은색 승용차가 어린이집 통학 차량을 막고 불법주차돼 있어 원생들이 도로까지 나와 차량에 탑승하고 있는 장면이 담겼다.

김 씨는 "태풍 상륙으로 인해 조기 하원을 결정하고 이날 오후 1시 도토리들(원생들) 하원 차량을 운행하려고 나왔더니 승용차 두 대가 어린이집 출입문 앞과 주차금지 구역에 버젓이 주차돼 있었다"며 "한 교사가 (차량에 적힌 번호로) 전화해보니 '목포시의회 의원들인데 근처 식당에서 밥을 먹고 있으니 밥 다 먹고 빼준다'고 했다고 한다"고 말했다.

이어 "내가 다시 전화를 걸어 사정을 얘기했으나 요지부동이었다"며 "결국 사진처럼 도로 중간에 아이들이 나와 차를 타고 집에 갔다"고 전했다.

김 씨는 "더 화가 나는 건 아이들을 내려주고 다시 돌아왔더니 (목포시의원들 차량) 두 대가 그대로 서 있었다"며 "기초의원 벼슬이 얼마나 대단한지 모르나 이건 아니지 않나 싶다"고 말했다.

현행법상 어린이집 등 어린이 보호구역 내 일정 구간은 주정차 금지구역이다.

김 씨는 다음날인 27일 페이스북에 "당사자인 의원 두 명이 아직 어떠한 반응도 내놓지 않고 묵묵부답으로 일관하고 있다"며 "문제의 본질을 흐리고 어린이집을 겁박하거나 힘들게 하려는 시도가 있다면 단호하게 대처할 것"이라고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr