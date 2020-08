영화배우 임원희, 창원시에 마스크 1만2000개 기탁

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 영화배우 임원희 씨가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방 등을 위한 마스크 1만2000개를 창원시에 기탁했다.

임 씨는 27일 유니세프 경남후원회와 함께 지역 어린이들을 위해 필터 교체형 마스크와 유니세프 희망키트 1000세트 등을 각각 기탁했다.

시는 임 씨 등에게 기탁받은 마스크를 아동복지시설 및 기관 13개소와 지역아동센터 78개소에 전달하고, 유니세프 희망키트는 다문화가정 아동 1000명에게 전달할 예정이다.

임 씨는 최근 마스크 업체 광고모델로 발탁되면서 유니세프한국위원회를 통해 “마스크를 뜻깊은 곳에 나눠주고 싶다”는 뜻을 전달했다.

허성무 창원시장은 “장기적인 코로나 대응으로 모두가 힘든 시기에 도움의 손길을 줘 감사하다”며 “방역물품 전달로 코로나19 확산을 막고, 간염에 취약한 아동 및 아동복지 시설 관계자분들에게 코로나 극복 응원의 마음을 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

