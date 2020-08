중국, 남중국해 관련 美제재에 "군사화와 무관…내정간섭" 반박

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국이 남중국해 분쟁 해역의 군사기지화와 관련한 24곳의 중국 기업과 개인들을 제재한다고 밝힌 데 대해 중국이 심각한 내정간섭 행위라고 강력히 반발했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 27일 정례 브리핑에서 "중국 영토 내에서 건설 행위는 완전히 주권 범위 내의 일"이라며 "이는 군사화와 무관하다"고 주장했다.

자오 대변인은 "중국 기업과 개인이 자국의 건설 활동에 참여하는 것은 합리적이고, 합법적인 행위로 비난을 받을 이유가 없다"며 "미국의 제재는 중국 내정을 함부로 간섭하는 것이자 국제법과 국제관계 준칙에도 위반된다"고 강조했다.

이어 "(미국이) 즉시 내정간섭을 중단하기를 바란다"며 "중국은 확고한 조치를 통해 중국 기업과 개인의 합법적인 권리를 보호할 것"이라고 덧붙였다.

미국 당국은 26일(현지시간) 남중국해 지역의 매립이나 군사 지역화, 인근지역 자원 접근 억제에 관여한 중국 개인에 대한 비자 제한 부과를 시작하고, 중국 국영기업 중국교통건설(CCCC)의 몇몇 자회사를 포함해 24개 국영기업을 제재 대상에올렸다.

