◇고위공무원 전보

▲금융산업국장 권대영(현 금융혁신기획단장)

▲금융혁신기획단장 이형주(현 대통령비서실)

◇부이사관 승진

▲금융위원회 손주형

