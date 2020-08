코리아나, 총 120억원 규모 자기주식취득 신탁계약 해지

[아시아경제 오주연 기자] 코리아나 코리아나 027050 | 코스닥 증권정보 현재가 4,885 전일대비 145 등락률 -2.88% 거래량 893,597 전일가 5,030 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코리아나, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.77%【증권가이슈】 경제침체 악재 딛고 '전기차' 판매량 급증 close 는 금융비용 절감, 자기주식 직접보유를 위해 우리은행과 체결한 30억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 해지하기로 결정했다고 27일 공시했다. 또한 별도 공시를 통해 KEB하나은행과 맺은 30억원 규모의 자사주 신탁계약과 신한은행과 맺은 두 건의 개별 30억원 규모 자사주 신탁계약도 해지하기로 결정했다고 밝혔다.

