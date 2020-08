정청래, 안철수에 러브콜 보낸 주호영 향해 "안 하느니만도 못한 바보같은 정치행위"

주호영 "서울시장·대선, 안철수와 합치면 도움된다"

[아시아경제 김수완 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 내년 치러질 서울시장 보궐선거에서 야권 통합 경선을 주장하며 안철수 국민의당 대표에게 '러브콜'을 보낸 것과 관련해 정청래 더불어민주당 의원이 "안 하느니만도 못한 바보 같은 정치 행위"라고 비판했다.

정 의원은 27일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "안 대표가 아무리 정치적 감각이 떨어져도 바보가 아닌 이상 이 제안을 받겠는가"라며 "한마디로 통합당에 들어와서 경선하자는 말 같은데, 말 같은 말을 해야지"라고 이같이 지적했다.

정 의원은 "가만히 있는 안 대표에게 성질만 돋우는 불편한 제의다. 제안을 하려면 비밀리에 할 것이지, 이렇게 대놓고 하는 모사가 어디 있는가"라며 "통합된 경선을 하자는 것은 경선승리 가능성이 없는 안 대표에게 '당신은 들어와서 치어리더나 해라'라는 뜻인데 권토중래 아직 큰 꿈을 꾸고 있는 안철수에 대한 모독"이라고 거듭 비판했다.

이어 "선거는 기세 싸움이다. 그런데 주 원내대표는 벌써 통합당 혼자로는 안 되니 안 대표까지 끌어들여 승리하겠다는 '통합당 혼자로는 안 돼'라는 선제적 항복을 선언한 꼴"이라고 평가했다.

또 주 원내대표가 '8·15 광복절 기념 문재인 정부 규탄 집회'에 참여한 일부 인사들과 선 긋기에 나선 것에 대해서는 "주 원내대표는 극우 세력과 선 긋기를 시도하고 있다. 전광훈 등 극우 세력과 '우린 관계없다'라고 한다"며 "이러니 이들로부터 의리 없다는 항의가 쇄도하고 있다"고 했다.

그러면서 주 원내대표를 향해 "사과도 못해서 건강한 보수세력도 놓치고 의리도 못 지켜서 극우세력도 놓치고, 꿩도 매도 다 놓치는 이도 저도 못하고 오도 가도 못하는 해 질 녘 비 맞는 나그네 신세"라고 꼬집었다.

정 의원은 "이런 판국에 안 대표나 끌어들이겠다는 얄팍 수를 놓는 주 원내대표를 보고 있자니 오히려 처량한 신세의 그를 위로하고 싶을 지경"이라며 "많이 우울하실 텐데 그래도 본인 강남 아파트값 오른 것으로 만족하시려나"라고 덧붙였다.

한편 주 원내대표는 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 서울시장 범보수 단일후보 구상과 관련해 "안 대표가 저희와 서울시장이든 대선이든 통합된 경선을 치르면 안 대표의 독자적인 지지세력에다 저희 당 지지세력까지 합쳐서 확장력 있고 훨씬 더 선거를 치르는 데 도움이 된다"며 "저희는 언제나 같이할 수 있다고 여러 차례 의견을 밝혔고 이제 선택은 안 대표의 선택에 달린 것 같다"고 밝혔다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr